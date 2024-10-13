Кубок легенд. Казанское «Динамо» и «Ленинградка» сыграют в финале, московское «Динамо» встретится с «Локомотивом» в матче за 3-е место
Казанское «Динамо» и «Ленинградка» сыграют в финале Кубка легенд по волейболу.
Кубок легенд
Женщины
Финал
Динамо-Ак-Барс – Ленинградка – 19:30
Матч за 3-е место
Динамо Москва – Локомотив – 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на каналах «Матч! Страна» и «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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