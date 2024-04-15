Екатерина Гамова: «Кошелева оставила свой след в российском волейболе. Она была одной из лидеров на определенном этапе»

Теги сборная России жен Екатерина Гамова Татьяна Кошелева Динамо-Ак Барс Казань жен Волейбол

Екатерина Гамова оценила заслуги Татьяны Кошелевой в российском волейболе.

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Кошелева сегодня объявила об уходе из спорта в 35 лет.

«Мы вместе выигрывали чемпионат мира в 2010 году, провели много игр вместе. Потом вместе играли за казанское «Динамо». Татьяна – хороший человек, у которого была отличная карьера.

Она оставила свой след в российском волейболе. Безусловно, она была одной из лидеров в российском волейболе на определенном этапе», – сказала двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Гамова.

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