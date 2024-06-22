Татьяна Кошелева: «Лучшим решением в моей жизни был выбор играть за рубежом и менять клубы. Жалею, что не поиграла везде, где возможно»

Волейболистка Татьяна Кошелева рассказала о новой работе.

После завершения спортивной карьеры Кошелева стала директором молодежной команды итальянского клуба «Валлефолья».

– Помимо России вы играли в Турции, Китае, Бразилии и Италии. Какие впечатления осталось у вас от этих путешествий?

– Думаю, что самым лучшим решением в моей жизни был выбор играть за рубежом и менять клубы, чтобы иметь возможность учиться, напитываться атмосферой других культур и везде, с уважением к каждой стране, брать для себя что-то новое.

Кто-то мечтает найти команду, которая станет как дом, а я превратила в свой дом всю планету. Жалею, что не уехала раньше и не поиграла везде, где только возможно. Бесценнейший опыт, такому не учат в университете.

– Правомерно ли сравнивать российскую систему подготовки волейболисток и, связанное с ней отношение к игре с теми странами, где вы выступали?

– Я не могу в деталях описать, как готовят волейболисток в разных странах, потому что чаще всего приезжала уже к началу чемпионата, когда необходимо было быстро вливаться в новый коллектив и систему игры.

Если говорить о волейболе на высшем уровне, то он почти везде одинаковый. А вот менталитет игроков и характеры команд отличаются кардинально. Мы все абсолютно разные!

Именно за этим разнообразием я и ехала в другие страны. Мне хотелось увидеть как можно иначе справляться со стрессом, славой, давлением и жизненной рутиной. В России своя культура и воспитание, но жить можно по-разному, и теперь я это знаю.

– Какие у вас задачи на посту директора молодежной команды итальянского клуба «Валлефолья»?

– Мы занимаемся построением системы молодежного спорта, которая будет включать в себя группы всех возрастов: от детских команд до команды девушек не старше 18 лет для участия в итальянской серии B2.

Мы хотим увлечь и объединить волейболом как можно больше детей в нашем регионе. Безусловно, не каждая девочка, которая придет к нам, станет профессиональной спортсменкой. Игра научит дисциплине, трудолюбию, коммуникации, здоровым привычкам, ставить цели и учит достигать их.

Мы хотим показать молодому поколению, что можно стать кем угодно, если приложить усилия. При этом создав такие условия, при которых девчонки не воспринимали бы спорт как единственный шанс в жизни. И, конечно, дать возможность детям вырасти в больших игроков, – сказала чемпионка мира 2010 года.