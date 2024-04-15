Любовь Соколова: «Кошелева – счастливый человек и на хорошей ноте завершила карьеру. Теперь нужно расти в другой сфере»

Любовь Соколова назвала успешной карьеру волейболистки Татьяны Кошелевой.

Сегодня чемпионка мира 2010 года Кошелева объявила об уходе из спорта.

«Таня сделала большую успешную карьеру. У нее все получилось, сложилось, как она хотела. Кошелева многого добилась в России, поиграла во многих клубах за рубежом, где набрала определенный высокий уровень. Я считаю, что Таня счастливый человек и на хорошей ноте завершила карьеру.

Нужно вовремя завершать. В свое время я так же завершила, когда пришло понимание, что все достигнуто. Теперь нужно расти в другой сфере. Раз Таня приняла такое решение, дай бог ей удачи и успехов на новом поприще, которое она выберет себе», - сказала двукратный призер Олимпийских игр, генеральный менеджер женской сборной России Соколова.