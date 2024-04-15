Любовь Соколова: «Кошелева – счастливый человек и на хорошей ноте завершила карьеру. Теперь нужно расти в другой сфере»

Теги сборная России жен Любовь Соколова Татьяна Кошелева Волейбол

Любовь Соколова назвала успешной карьеру волейболистки Татьяны Кошелевой.

Сегодня чемпионка мира 2010 года Кошелева объявила об уходе из спорта.

«Таня сделала большую успешную карьеру. У нее все получилось, сложилось, как она хотела. Кошелева многого добилась в России, поиграла во многих клубах за рубежом, где набрала определенный высокий уровень. Я считаю, что Таня счастливый человек и на хорошей ноте завершила карьеру.

Нужно вовремя завершать. В свое время я так же завершила, когда пришло понимание, что все достигнуто. Теперь нужно расти в другой сфере. Раз Таня приняла такое решение, дай бог ей удачи и успехов на новом поприще, которое она выберет себе», - сказала двукратный призер Олимпийских игр, генеральный менеджер женской сборной России Соколова.

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