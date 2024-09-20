Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Протон» сыграет с «Минчанкой», «Уралочка» против краснодарского «Динамо», другие матчи
20-22 сентября пройдут матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
2-й тур
20 сентября
Динамо-Метар – Заречье-Одинцово – 16.30
Протон – Минчанка – 18.00
21 сентября
Енисей – Омичка – 13.00
Уралочка – Динамо Краснодар – 15.00
Динамо-Казань – Спарта – 18.00
Локомотив – Тулица – 19.00
22 сентября
Динамо Москва – Ленинградка – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Тулица – 1-0 (3), Локомотив –1-0 (3), Заречье-Одинцово – 1-0 (3), Ленинградка – 1-0 (2), Омичка – 1-0 (2), Протон – 1-0 (2), Уралочка – 0-1 (1), Динамо Краснодар – 0-1 (1), Спарта – 0-1 (1), Енисей – 0-1 (0), Динамо Москва – 0-1 (0), Минчанка – 0-1 (0), Динамо-Метар – 0-1 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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