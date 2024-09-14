Чемпионат России по волейболу (жен). 1-й тур. «Омичка» сыграет со «Спартой», московское «Динамо» против казанского, другие матчи
14-17 сентября пройдут матчи первого тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
1-й тур
14 сентября
Омичка – Спарта – 15.00
15 сентября
Минчанка – Локомотив – 17.00
16 сентября
Динамо Краснодар – Протон – 19.00
Динамо Москва – Динамо-Казань – 19.00
Заречье-Одинцово – Енисей – 19.00
17 сентября
Ленинградка – Уралочка – 18.00
Тулица – Динамо-Метар – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Заречье-Одинцово – 0 побед – 0 поражений (0 игр), Динамо Москва – 0-0 (0), Уралочка – 0-0 (0), Минчанка – 0-0 (0), Динамо-Казань – 0-0 (0), Динамо Краснодар – 0-0 (0), Ленинградка – 0-0 (0), Омичка – 0-0 (0), Динамо-Метар – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Протон – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Спарта – 0-0 (0), Тулица – 0-0 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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