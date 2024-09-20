Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. МГТУ сыграет с казанским «Зенитом», «Урал» против московского «Динамо», другие матчи
20-23 сентября на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 4-й тур.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
4-й тур
20 сентября
Нефтяник – Факел – 16.00
МГТУ – Зенит-Казань – 19.00
21 сентября
Урал – Динамо Москва – 15.00
Газпром-Югра – Динамо-ЛО – 17.00
Нова – Кузбасс – 17.00
22 сентября
АСК – Белогорье – 17.00
23 сентября
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Динамо Москва – 3-0 (9), Зенит-Казань – 3-0 (8), Урал – 2-0 (6), Газпром-Югра – 2-1 (5), Енисей – 2-1 (5), Белогорье – 1-1 (4), Нефтяник – 1-2 (4), Локомотив – 1-1 (3), Факел – 1-2 (3), Кузбасс – 1-2 (3), Динамо-ЛО – 1-2 (2), АСК – 0-3 (1), Нова – 0-3 (1), МГТУ – 0-3 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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