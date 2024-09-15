Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Енисей» сыграет с «Новой», «Кузбасс» против казанского «Зенита», другие матчи
15-18 сентября на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 3-й тур.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
3-й тур
15 сентября
Енисей – Нова – 13.00
Нефтяник – МГТУ – 16.00
Урал – АСК – 16.00
16 сентября
Кузбасс – Зенит-Казань – 15.00
Факел – Газпром-Югра – 17.00
17 сентября
Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
18 сентября
Локомотив – Динамо Москва – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Динамо Москва – 2-0 (6), Зенит-Казань – 2-0 (5), Газпром-Югра – 2-0 (5), Белогорье – 1-1 (4), Урал – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Кузбасс – 1-1 (3), Енисей – 1-1 (3), Динамо-ЛО – 1-1 (2), АСК – 0-2 (1), Нефтяник – 0-2 (1), Факел – 0-2 (0), МГТУ – 0-2 (0), Нова – 0-1 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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