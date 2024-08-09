«Мусэрский стал машиной диагонали, которая поперла вперед и потащила за собой». Волков о финале Игр в Лондоне

Чемпионы Лондона вспомнили о перестановке на позиции диагонального.

Мужская сборная России по волейболу в финале Игр 2012 года взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9). По ходу игры главный тренер решил задействовать Дмитрия Мусэрского в роли диагонального.

«Когда Алекно сказал, чтобы я готовился играть на позиции диагонального, я воспринял это как шанс для себя – наконец-то выплеснуть все свои эмоции в мяч, на поле соперника», – сказал Мусэрский в сериале «Главные победы».

«О диагональном я говорил всегда: если мы что-то и сможем выиграть, то только с . Второй диагональный не имеет большого значения (Михайлов был единственным номинальным диагональным, которого Алекно включил в состав на Олимпиаду, – прим.).

Я не думал тогда [переводя Мусэрского на позицию диагонального по ходу финала], правильно делаю или неправильно, что будет за этим… Это сейчас называют гениальным решением. Гениальность была в этой команде, а не в этом решении. Если б я хоть чуть-чуть задумался, что будет и как, то может и не успел бы его сделать», – дал комментарии Алекно.

«Дима Мусэрский стал просто машиной диагонали, которая поперла вперед и потащила за собой всю команду. У Димы высокий рост, высокий прыжок, хорошие физические данные. Прыгай выше, бей сильнее, что и получилось. Бразильцы не были готовы к такому физически одаренному, сильному хорошему техничному игроку», – поделился воспоминаниями .

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