Алекно об Олимпиаде-2012 и травмах: «Говорю Волкову: «Санек, может не поедешь? Не сможешь нормально жить…» А он: «Романыч, ты че?! Я готов пожертвовать коленом»

Теги Белогорье Владимир Алекно Александр Волков чемпионат России сборная России по волейболу сборная Бразилии Сергей Тетюхин Лондон-2012 травмы Дмитрий Мусэрский Волейбол

Игроки сборной России вспомнили о победе на Олимпиаде-2012.

Мужская сборная России по волейболу в финале Игр в Лондоне взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).

Дмитрий Мусэрский и Александр Волков в сериале «Главные победы» поделились воспоминаниями о том, как команде мешали травмы.

«Олимпиада была на самом деле сложнейшим турниром. Не из-за нагрузок, а из-за количества травм. Многим игрокам приходилось превозмогать себя, чтобы просто выступить», – сказал Мусэрский.

Волков испытывал серьезные проблемы с коленом.

«Травму я получил в сезоне. 2011-й. Это был просто прыжок на блоке, приземление, скручивание ноги, вылетел кусочек хряща. И сразу же, чуть ли не в этот день, специалист из Германии был в Казани, и меня к нему экстренно записали. Я попал сразу на операционный стол, мне подчистили колено, отпустили.

Скажем так, операция была сделана не очень хорошо. Боль сохранялась. Постоянный отек, воспаление, неприятное ощущение.

Откачивали жидкость, кололи обезболивающее. Два куба по тридцать миллилитров, по-моему. Достаточно большие шприцы, толстые. Около двух шприцов жидкости откачивали каждый день. Тренируешься или играешь, колено опухает. Едешь в медштаб, откачивают», – вспоминает Александр.

Сергея Тетюхина могли не допустить на Олимпиаду из-за опасений, связанных с работой сердца.

«Мне не давали допуск из-за сердца. Долго эта ситуация продолжалась. У меня уже были тогда определенные вопросу по сердцу. Допуск не дают и отводят мне на это месяц, по-моему. Через месяц – последний тест и приговор, либо-либо… Говорят, может операцию надо делать…

Готовился, тренировался. Тихо-тихо. Прошел месяц. Вернулся в Москву, поехал на тест. Я ощущал, что это последний в жизни шанс воплотить свою мечту. Я шел на этот тест прямо как на сражение», – вспоминает Тетюхин.

«Я к Волкову подошел, говорю: «Санек, подумай, может не поедешь? Доиграешься, что не сможешь нормальной жизнью жить…» А он меня чуть ли не за майку: «Романыч, ты че?!» Фраза от него – мне в глаза. «Я готов пожертвовать своим коленом. У нас есть команда, я хочу помочь команде».

Когда тебе игрок говорит, что готов пожертвовать коленом, имея травму; когда человек с аппаратом Холтера, диагностированной проблемой с сердцем, и есть риск; когда переломаны пальцы, вывернуты голеностопы, зашит пах – об этих травмах я уже практически перед самой Олимпиадой и не знал от них. Конечно, это был показатель того, для чего мы едем туда», – поделился воспоминаниями главный тренер олимпийских чемпионов Лондона Владимир Алекно.

Волков признался, что теперь, двенадцать лет спустя, функциональность его колена ограничена.

«Иногда побаливает колено, да. Присесть я полностью не могу на корточки. Всегда завидую людям, которые могут попой коснуться пятки (улыбается). А я не могу и никогда не смогу.

К сожалению, не могу на тренировке (олимпийский чемпион сейчас работает главным тренером «Белогорья» – прим.) показать ребятам, продемонстрировать элементы, связанные с прыжком, приходится больше словами убеждать и показывать, что работает», – посетовал Александр.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть на Wink

19 комментариев
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Ребята-красавцы. Как сейчас это помню. И в обычной жизни - лбыкновенные, образованные люди. Молодцы!
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Одна из тех побед, которые оставляют впечатление на всю жизнь даже зрителям. Что уж об игроках говорить.
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Ту игру помню как сейчас. Блок Волкова Лукасу в третьей партии - пожалуй, ключевой момент матча. Если не считать перевода Мусэрского в диагональ
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Ответ Злой Руся
Не было это время счастливое. Для всех это время было разным. Просто ты был был моложе, и на некоторые вещи смотрел иначе, а что то и вовсе не замечал 🤷 Именно поэтому очень часто люди свое прошлое вспоминают как ты вот сейчас . Все просто - ты был моложе, у тебя не было столько проблем и суеты как сейчас.
Тут дело в другом. То досанкционное и довоенное время до КрымНаша было куда более приятным, чем сейчас. В будущее из 2012-го можно было смотреть с куда бОльшим оптимизмом, чем в будущее смотрится из 2024-го. Думаю, логика коммента выше была именно такая.
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Было счастливое время, эх….
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Ответ Злой Руся
Не было это время счастливое. Для всех это время было разным. Просто ты был был моложе, и на некоторые вещи смотрел иначе, а что то и вовсе не замечал 🤷 Именно поэтому очень часто люди свое прошлое вспоминают как ты вот сейчас . Все просто - ты был моложе, у тебя не было столько проблем и суеты как сейчас.
В 2012-м я в будущее смотрел с надеждой, а сейчас никакого будущего не видно.
За 12 лет в рублях моя зарплата выросла в 3 раза (и то потому что я от начинающего специалиста вырос до ведущего), а в валюте не выросла вообще.
Цены на автомобили выросли в 4-5 раз, на квартиры в 3-4 раза, на бытовую технику в 3-4 раза.
То есть по факту сейчас с опытом в 13 лет я зарабатываю на жизнь даже меньше, чем тогда, имея за спиной всего 1 год опыта работы
+6
-1
+5
Добрые парни!
+4
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+4
Как мне повезло, что я видел это в прямом эфире
+3
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+3
Ответ 99ninja
Ребята-красавцы. Как сейчас это помню. И в обычной жизни - лбыкновенные, образованные люди. Молодцы!
Особенно на контрасте с футболистами.
+3
0
+3
Это команда мужиков была. Сделали все для победы и руки не опускали
+2
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+2
Ответ Mishutka78
Там нормально уже санкций насыпали нам после 2008 года... Просто если кто то по юности на это не обращал внимания, то не говорит о счастливости и оптимизме... скорее "слабоумие и отвага" /c/
не было после 2008-го никаких санкций
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Ответ Bartez1986
Ту игру помню как сейчас. Блок Волкова Лукасу в третьей партии - пожалуй, ключевой момент матча. Если не считать перевода Мусэрского в диагональ
Я помню ещё эмоции Стецко: "И блок Александра Волкова сохраняет нам надежду! Ждём 4 сет!"
А там уже разобрались почти по полной (хотя волнительной была концовка, где тот же Лукас пошумел на подаче) и 5 партия как бенефис характера и мастерства наших парней
+2
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+2
Ответ Bartez1986
Ту игру помню как сейчас. Блок Волкова Лукасу в третьей партии - пожалуй, ключевой момент матча. Если не считать перевода Мусэрского в диагональ
И незабываемый голос Стецько:Блок ,блок оставляет нам шанс…
А потом в конце :..32 года мы ждали этого..Эх какие эмоции
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Когда пересматриваю этот финал, всегда со стеклянными глазами. Еще видеонарезка есть - "Алекно тренер", где есть его фраза из третьего сета - " Парни, мы сами отдаем этот финал" и потом Тетюхин с подачами, Мусэргский... а дальше знаете...

П. С. Досадно что Семен Полтавский не стал Олимпийским чемпионом. Его зарубы с Иваном Мильковичом какие мощные были
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Да у Волкова проблемы большие были,но он восстановился и играл еще долго..,а Остапенко после ОИ 2008 закончил ..Это спорт ,тут кому как везет по травмах
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Ответ 99ninja
Ребята-красавцы. Как сейчас это помню. И в обычной жизни - лбыкновенные, образованные люди. Молодцы!
Мурашки от таких подробностей . Легенды !!!!! Это была великая битва !!!
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