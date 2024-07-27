Олимпиада-2024. Волейбол. Италия обыграла Бразилию, США встретятся с Аргентиной, Польша против Египта и другие матчи
27 июля в Париже стартует мужской олимпийский турнир по волейболу.
Команды сыграют первый тур в группах B и C.
Действующий чемпион сборная Франции начнет соревнования 28 июля в группе A.
Париж, Франция
Мужчины
Групповой этап
1-й тур
Группа B
Италия – Бразилия – 3-1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)
Польша – Египет – 18.00
Положение в группе: Италия – 3 очка (0 матчей), Бразилия – 0 (1), Польша – 0 (0), Египет – 0 (0).
Группа C
Япония – Германия – 2-3 (17:25, 25:23, 25:20, 28:30, 12:15)
США – Аргентина – 22.00
Положение в группе: Германия – 2 (1), Япония – 1 (1), Аргентина – 0 (0), США – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.
Но там огромная конкуренция. Реально на любые медали вплоть до золота претендуют сербки, турчанки, американки, бразильянки и итальянки. Китаянки, японки и польки тоже могут удивить, но они чуть пониже
И ведь Италия сама очень ограниченная команда которая чуть что сыпется на раз-два
Спасибо большое за контекст, теперь понятнее стало