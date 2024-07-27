Олимпиада-2024. Волейбол. Италия обыграла Бразилию, США встретятся с Аргентиной, Польша против Египта и другие матчи

27 июля в Париже стартует мужской олимпийский турнир по волейболу.

Команды сыграют первый тур в группах B и C.

Действующий чемпион сборная Франции начнет соревнования 28 июля в группе A.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Групповой этап

1-й тур

Группа B

Италия – Бразилия – 3-1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)





Польша – Египет – 18.00





Положение в группе: Италия – 3 очка (0 матчей), Бразилия – 0 (1), Польша – 0 (0), Египет – 0 (0).





Группа C

Япония – Германия – 2-3 (17:25, 25:23, 25:20, 28:30, 12:15)





США – Аргентина – 22.00





Положение в группе: Германия – 2 (1), Япония – 1 (1), Аргентина – 0 (0), США – 0 (0).





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.