Олимпиада-2024. Волейбол. Италия обыграла Бразилию, США встретятся с Аргентиной, Польша против Египта и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Италии во волейболу сборная Японии сборная Германии сборная США сборная Египта сборная Аргентины Олимпиада-2024 Волейбол

27 июля в Париже стартует мужской олимпийский турнир по волейболу.

Команды сыграют первый тур в группах B и C.

Действующий чемпион сборная Франции начнет соревнования 28 июля в группе A.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Групповой этап

1-й тур

Группа B

Италия – Бразилия – 3-1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)

Польша – Египет – 18.00

Положение в группе: Италия – 3 очка (0 матчей), Бразилия – 0 (1), Польша – 0 (0), Египет – 0 (0).

Группа C

Япония – Германия – 2-3 (17:25, 25:23, 25:20, 28:30, 12:15)

США – Аргентина – 22.00

Положение в группе: Германия – 2 (1), Япония – 1 (1), Аргентина – 0 (0), США – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.

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17 комментариев
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всех самым лучшем волейбольным турниром!!)всем крутых матчей желаю
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Кто-нибудь расскажите кто сейчас лидер в мировом волейболе? Бразильцы проигрывающие итальянцам это норма?
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Ответ pizzatcarizza
А у женщин как обстановка?
У женщин бразильянки из топ-фаворитов. У них есть Габи, которая в хороший день может тащить в одно лицо

Но там огромная конкуренция. Реально на любые медали вплоть до золота претендуют сербки, турчанки, американки, бразильянки и итальянки. Китаянки, японки и польки тоже могут удивить, но они чуть пониже
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Япошки конечно сдали выигранный почти матч.
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Ответ pizzatcarizza
Спасибо)
Итальянки сильны.Последняя лига наций за ними
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да, такими темпами бразилы будут попадать на ОИ только за счет местоположения. Все эти дарланы, онорато и прочие адриано(или как там их) это уровень Кузбасса-Динамо ЛО в лучшем случае нынешнего Локомотива
+1
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+1
Ответ pizzatcarizza
Кто-нибудь расскажите кто сейчас лидер в мировом волейболе? Бразильцы проигрывающие итальянцам это норма?
в баскетболе хз, в волейболе бразилы уже давно крепкий середняк типа Словении, не больше. Команда на одном лукарелли держится, убери его так вообще в уг скатятся. О чем говорить если бруно старший перед ОИ на коленях ползал и умолял Уолеса вернуться, а он уже давно не тот что раньше

И ведь Италия сама очень ограниченная команда которая чуть что сыпется на раз-два
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Ответ pizzatcarizza
Кто-нибудь расскажите кто сейчас лидер в мировом волейболе? Бразильцы проигрывающие итальянцам это норма?
Польша
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Что все болельщико воллейбола по умирали или это были обычные тролли?
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Ответ _Khan_
У женщин бразильянки из топ-фаворитов. У них есть Габи, которая в хороший день может тащить в одно лицо Но там огромная конкуренция. Реально на любые медали вплоть до золота претендуют сербки, турчанки, американки, бразильянки и итальянки. Китаянки, японки и польки тоже могут удивить, но они чуть пониже
Какая Бразилия? Бразилия сама уже стареет, а Габи это не супер талант, а просто много работающий игрок. У Италии №1 это Италия, а там уже Турция, Китай или США
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Ответ _Khan_
У женщин бразильянки из топ-фаворитов. У них есть Габи, которая в хороший день может тащить в одно лицо Но там огромная конкуренция. Реально на любые медали вплоть до золота претендуют сербки, турчанки, американки, бразильянки и итальянки. Китаянки, японки и польки тоже могут удивить, но они чуть пониже
Спасибо)
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Ответ pizzatcarizza
А у женщин как обстановка?
женский для меня как темная сторона Луны. Неизведанное пространство
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Ответ Vano from Tbilisi
в баскетболе хз, в волейболе бразилы уже давно крепкий середняк типа Словении, не больше. Команда на одном лукарелли держится, убери его так вообще в уг скатятся. О чем говорить если бруно старший перед ОИ на коленях ползал и умолял Уолеса вернуться, а он уже давно не тот что раньше И ведь Италия сама очень ограниченная команда которая чуть что сыпется на раз-два
А у женщин как обстановка?
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Ответ Vano from Tbilisi
в баскетболе хз, в волейболе бразилы уже давно крепкий середняк типа Словении, не больше. Команда на одном лукарелли держится, убери его так вообще в уг скатятся. О чем говорить если бруно старший перед ОИ на коленях ползал и умолял Уолеса вернуться, а он уже давно не тот что раньше И ведь Италия сама очень ограниченная команда которая чуть что сыпется на раз-два
Смотрю параллельно баскетбол,поэтому ошибся)
Спасибо большое за контекст, теперь понятнее стало
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Ответ Andy
Что все болельщико воллейбола по умирали или это были обычные тролли?
нормальные люди смотрят и ждут каждый турнир крупный)
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двойные замены от бруно старшего это шедевр. У чувака это уже какая-то идея фикс
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Я подзабыл, напомните пожалуйста.А как так получилось, что в одной группе Италы, Бразилы и Пшеки?
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