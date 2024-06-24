Тренер сборной России о Лиге наций: «Мы могли бы претендовать на самый верх таблицы. У нас крепкие и мощные ребята»

Теги сборная России по волейболу Олимпиада-2022 Лига наций Спорт-Экспресс Константин Брянский Волейбол

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский высказался о конкуренции в Лиге наций. 

— Следите ли в отпуске за Лигой наций?

— Удалось посмотреть несколько матчей. Конечно, интереснее смотреть принципиальные встречи. Понимаешь, что сейчас команды готовятся к Олимпиаде.

Поэтому, например, США выступали не в сильнейшем составе. Польша много играла разными волейболистами, старалась посмотреть всех. Лидеры ожидаемые. Может быть, немножко удивила Словения. Но, скорее, это на фоне неудачи Италии. Тем не менее Словения — это крепкий коллектив, который в последние годы находится в топ-5 в Европе.

Но это был предварительный раунд. Сейчас начнется самое интересное. Все команды, которые вышли, в принципе равные, и каждая может удивить. Считаю, что Франция не на своем месте, Бразилия может показать себя, у Японии хорошая команда. На решающем этапе постараюсь посмотреть максимальное количество игр.

— Вы как тренер сборной можете представить, каким было выступление России в текущей Лиге нации? На что могли бы рассчитывать и кто был бы нашим главным соперником?

— Думаю, что главными соперниками выглядели бы Польша и Италия. Не называю Словению, потому что, при всем уважении, у них есть определенные слабости. Отчасти конкурентом могла бы быть Франция, но она сейчас испытывает определенные проблемы. У нас крепкие и мощные ребята. Могу вам сказать, что мы могли бы претендовать на самый верх таблицы, — сказал Брянский. 

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