Лига наций (жен). Сербия сыграет с Францией, Бразилия встретится с Болгарией и другие матчи

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14 июня в Фукуоке и Гонконге пройдут матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Фукуока, Япония

Сербия – Франция – 6.00

 

Канада – Нидерланды – 9.30

 

Италия – Южная Корея – 13.30

 

Гонконг, Китай

Болгария – Бразилия – 8.30

 

Доминиканская Республика – Польша – 12.00

 

Китай – Германия – 15.30

 

Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 0 поражений (28 очков), Польша – 8-1 (24), Турция – 8-2 (24), Италия – 7-2 (22), Япония – 7-3 (22), США – 6-4 (19), Китай – 6-3 (18), Канада – 6-4 (17), Нидерланды – 5-5 (15), Доминиканская Республика – 3-7 (9), Сербия – 3-6 (9), Таиланд – 3-7 (7), Германия – 2-8 (6), Южная Корея – 2-8 (6), Франция – 1-9 (5), Болгария – 1-9 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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