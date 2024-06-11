Лига наций (жен). США сыграют с Францией, Италия против Канады, Болгария встретится с Китаем, другие матчи
11-12 июня в Китае и Японии пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Фукуока, Япония
11 июня
США – Франция – 9.30
Италия – Канада – 13.20
12 июня
Нидерланды – Сербия – 9.30
Южная Корея – Япония – 13.20
Гонконг, Китай
11 июня
Германия – Доминиканская Республика – 11.00
Болгария – Китай – 15.30
12 июня
Турция – Таиланд – 12.00
Бразилия – Польша – 15.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Польша – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Бразилия – 8-0 (22), Италия – 6-2 (19), Турция – 6-2 (18), Япония – 6-2 (18), Канада – 5-3 (15), Китай – 5-3 (15), США – 4-4 (13), Нидерланды – 4-4 (12), Сербия – 3-6 (9), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Германия – 2-6 (6), Таиланд – 2-6 (5), Франция – 1-7 (4), Южная Корея – 1-7 (4), Болгария – 1-7 (2).