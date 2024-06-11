Лига наций (жен). США сыграют с Францией, Италия против Канады, Болгария встретится с Китаем, другие матчи

11-12 июня в Китае и Японии пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

наций

Женщины

Фукуока, Япония

11 июня

США – Франция – 9.30





Италия – Канада – 13.20





12 июня

Нидерланды – Сербия – 9.30





Южная Корея – Япония – 13.20



Гонконг, Китай

11 июня

Германия – Доминиканская Республика – 11.00





Болгария – Китай – 15.30





12 июня

Турция – Таиланд – 12.00





Бразилия – Польша – 15.30





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Польша – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Бразилия – 8-0 (22), Италия – 6-2 (19), Турция – 6-2 (18), Япония – 6-2 (18), Канада – 5-3 (15), Китай – 5-3 (15), США – 4-4 (13), Нидерланды – 4-4 (12), Сербия – 3-6 (9), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Германия – 2-6 (6), Таиланд – 2-6 (5), Франция – 1-7 (4), Южная Корея – 1-7 (4), Болгария – 1-7 (2).