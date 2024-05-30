Лига наций (жен). Доминиканская Республика сыграет с Италией, Бразилия встретится с Нидерландами и другие матчи
30-31 мая пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
Макао, Китай
30 мая
Доминиканская Республика – Италия – 7.30
Франция – Япония – 11.00
Бразилия – Нидерланды – 14.30
Арлингтон, США
30 мая
Южная Корея – Польша – 20.30
31 мая
Канада – Германия – 0.00
Сербия – Турция – 3.30
Турнирное положение: Польша – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Бразилия – 5-0 (14), Италия – 4-1 (12), Турция – 3-2 (10), Китай – 4-1 (12), Канада – 3-2 (9), США – 3-2 (9), Япония – 3-2 (9), Нидерланды – 2-3 (6), Доминиканская Республика – 2-3 (6), Южная Корея – 1-4 (4), Сербия – 1-4 (3), Германия – 1-4 (3), Франция – 1-4 (3), Таиланд – 1-4 (3), Болгария – 1-4 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.