Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Японией, Польша против Сербии, Нидерланды встретятся с Китаем, другие матчи
28-29 мая пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
Макао, Китай
28 мая
Таиланд – Доминиканская Республика – 11.00
Бразилия – Япония – 14.30
29 мая
Италия – Франция – 11.00
Нидерланды – Китай – 14.30
Арлингтон, США
29 мая
Польша – Сербия – 00.00
Канада – США – 03.30
Южная Корея – Болгария – 19.00
Германия – Турция – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Польша – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Бразилия – 4-0 (12), Китай – 3-1 (9), Канада – 3-1 (9), Италия – 3-1 (9), Япония – 3-1 (8), Турция – 2-2 (7), США – 2-2 (6), Нидерланды – 2-2 (6), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Сербия – 1-3 (3), Германия – 1-3 (3), Франция – 1-3 (3), Южная Корея – 1-3 (3), Таиланд – 0-4 (0), Болгария – 0-4 (0).