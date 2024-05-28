Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Японией, Польша против Сербии, Нидерланды встретятся с Китаем, другие матчи

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28-29 мая пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

Макао, Китай

28 мая

Таиланд – Доминиканская Республика – 11.00

Бразилия – Япония – 14.30

29 мая

Италия – Франция – 11.00

Нидерланды – Китай – 14.30

Арлингтон, США

29 мая

Польша – Сербия – 00.00

 

Канада – США – 03.30

 

Южная Корея – Болгария – 19.00

Германия – Турция – 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Польша – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Бразилия – 4-0 (12), Китай – 3-1 (9), Канада – 3-1 (9), Италия – 3-1 (9), Япония – 3-1 (8), Турция – 2-2 (7), США – 2-2 (6), Нидерланды – 2-2 (6), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Сербия – 1-3 (3), Германия – 1-3 (3), Франция – 1-3 (3), Южная Корея – 1-3 (3), Таиланд – 0-4 (0), Болгария – 0-4 (0). 

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