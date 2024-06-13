Лига наций (жен). Нидерланды сыграют с США, Германия против Бразилии, другие матчи
13 июня в Фукуоке и Гонконге пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Фукуока, Япония
Нидерланды – США – 6.00
Франция – Южная Корея – 9.30
Япония – Канада – 13.20
Гонконг, Китай
Болгария – Таиланд – 8.30
Германия – Бразилия – 12.00
Доминиканская Республика – Турция – 15.30
Турнирное положение: Бразилия – 9 побед – 0 поражений (25 очков), Польша – 8-1 (24), Италия – 7-2 (22), Япония – 7-2 (21), Турция – 7-2 (21), Китай – 6-3 (18), США – 5-4 (16), Канада – 5-4 (15), Нидерланды – 5-4 (15), Доминиканская Республика – 3-6 (9), Сербия – 3-6 (9), Германия – 2-7 (6), Таиланд – 2-7 (5), Южная Корея – 1-8 (4), Франция – 1-8 (4), Болгария – 1-8 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.