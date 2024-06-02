Лига наций (жен). Франция сыграет с Нидерландами, Италия встретится с Китаем, США против Турции, другие матчи
2-3 июня в Китае и США пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Макао, Китай
2 июня
Франция – Нидерланды – 7.30
Бразилия – Таиланд – 11.00
Италия – Китай – 14.30
Арлингтон, США
2 июня
Южная Корея – Канада – 19.30
США – Турция – 23.00
3 июня
Болгария – Германия – 2.30
Турнирное положение: Польша – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Бразилия – 7-0 (19), Япония – 6-2 (18), Турция – 5-2 (16), Италия – 5-2 (16), Китай – 5-2 (15), США – 4-2 (12), Канада – 4-3 (12), Нидерланды – 3-4 (9), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Таиланд – 2-5 (5), Сербия – 2-6 (6), Франция – 1-6 (4), Южная Корея – 1-6 (4), Германия – 1-6 (3), Болгария – 1-5 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.