Лига наций (жен). Франция сыграет с Нидерландами, Италия встретится с Китаем, США против Турции, другие матчи

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2-3 июня в Китае и США пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Макао, Китай

2 июня

Франция – Нидерланды – 7.30

 

Бразилия – Таиланд – 11.00

 

Италия – Китай – 14.30
 

Арлингтон, США

2 июня

Южная Корея – Канада – 19.30

 

США – Турция – 23.00


3 июня

Болгария – Германия – 2.30

 

Турнирное положение: Польша – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Бразилия – 7-0 (19), Япония – 6-2 (18), Турция – 5-2 (16), Италия – 5-2 (16), Китай – 5-2 (15), США – 4-2 (12), Канада – 4-3 (12), Нидерланды – 3-4 (9), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Таиланд – 2-5 (5), Сербия – 2-6 (6), Франция – 1-6 (4), Южная Корея – 1-6 (4), Германия – 1-6 (3), Болгария – 1-5 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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