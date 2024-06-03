Лига наций. Германия сыграет с Бразилией, Словения встретится с Турцией, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Турции сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана Лига наций Волейбол

4-5 июня в Японии и Канаде пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

4 июня

Фукуока, Япония

Германия – Бразилия – 6.00

 

Польша – Болгария – 9.30

 

Иран – Япония – 13.20

 

Оттава, Канада

Аргентина – США – 23.30

 

5 июня

Канада – Куба – 3.00

 

Словения – Турция – 9.30

 

Турнирное положение: Италия – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Словения – 4-0 (10), Куба – 3-1 (10), Франция – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Япония – 3-1 (8), Канада – 2-2 (7), Аргентина – 2-2 (6), Бразилия – 2-2 (6), Нидерланды – 2-2 (6), Германия – 1-3 (3), Сербия – 1-3 (3), Болгария – 1-3 (3), США – 1-3 (3), Турция – 0-4 (1), Иран – 0-4 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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