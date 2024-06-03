Лига наций. Германия сыграет с Бразилией, Словения встретится с Турцией, другие матчи

4-5 июня в Японии и Канаде пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

4 июня

Фукуока, Япония

Германия – Бразилия – 6.00

Польша – Болгария – 9.30

Иран – Япония – 13.20

Оттава, Канада

Аргентина – США – 23.30

5 июня

Канада – Куба – 3.00

Словения – Турция – 9.30

Турнирное положение: Италия – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Словения – 4-0 (10), Куба – 3-1 (10), Франция – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Япония – 3-1 (8), Канада – 2-2 (7), Аргентина – 2-2 (6), Бразилия – 2-2 (6), Нидерланды – 2-2 (6), Германия – 1-3 (3), Сербия – 1-3 (3), Болгария – 1-3 (3), США – 1-3 (3), Турция – 0-4 (1), Иран – 0-4 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.