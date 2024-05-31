Гендиректор «Локомотива» о возвращении Воронкова на пост главного тренера: «Задачи всем понятны. Играть в финале и побеждать во всех турнирах»

В «Локомотиве» назвали поставленную перед тренером Андреем Воронковым задачу.

Ранее стало известно, что снова стал главным тренером женского волейбольного «Локомотива» из области.

«Все очень рады, вся область и железнодорожники рады. Задачи максимальные – выход в финал. Думаю, что ему по плечам и по силам решить эту задачу. Андрей Геннадьевич – опытный человек, не раз приводил команду к победам.

Задачи всем понятны. Играть в финале и побеждать во всех турнирах», – сказал генеральный директор клуба Александр Косырьков.

В 2022-м Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отстранила Воронкова на два года в связи с расистским скандалом, сделав затем второй год дисквалификации условным.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет