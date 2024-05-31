Лига наций (жен). Франция сыграет с Таиландом, Япония против Китая, Германия встретится с Польшей, другие матчи

С 31 мая по 1 июня в Китае и США пройдут матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Макао, Китай

31 мая

Франция – Таиланд – 7.30

Нидерланды – Доминиканская Республика – 11.00

Япония – Китай – 14.30

Арлингтон, США

31 мая

Германия – Польша – 21.00

1 июня

Сербия – Канада – 0.30

Болгария – США – 4.00

Турнирное положение: Польша – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Бразилия – 6-0 (17), Италия – 5-1 (15), Турция – 3-2 (10), Китай – 4-1 (12), Япония – 4-2 (12), Канада – 3-2 (9), США – 3-2 (9), Нидерланды – 2-4 (6), Доминиканская Республика – 2-4 (6), Южная Корея – 1-5 (4), Сербия – 1-4 (3), Германия – 1-4 (3), Франция – 1-4 (3), Таиланд – 1-4 (3), Болгария – 1-4 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.