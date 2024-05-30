Андрей Воронков вновь возглавил калининградский «Локомотив». В 2022 году он был дисквалифицирован за расистское высказывание
Андрей Воронков снова стал главным тренером женского волейбольного «Локомотива».
Два года назад тренер был дисквалифицирован за расистское высказывание.
12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.
ВФВ отстранила тренера на два года, однако затем сделала второй год дисквалификации условным. С июня 2023 года Воронков работал тренером уфимского «Урала».
Сегодня стало известно, что он вернулся в «Локомотив».
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