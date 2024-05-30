Андрей Воронков вновь возглавил калининградский «Локомотив». В 2022 году он был дисквалифицирован за расистское высказывание

Андрей Воронков снова стал главным тренером женского волейбольного «Локомотива».

Два года назад тренер был дисквалифицирован за расистское высказывание.

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

ВФВ отстранила тренера на два года, однако затем сделала второй год дисквалификации условным. С июня 2023 года Воронков работал тренером уфимского «Урала».

Сегодня стало известно, что он вернулся в «Локомотив».

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет