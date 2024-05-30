Андрей Воронков вновь возглавил калининградский «Локомотив». В 2022 году он был дисквалифицирован за расистское высказывание

Теги Андрей Воронков Локомотив Калининградская область Айлама Монталво Волейбол

Андрей Воронков снова стал главным тренером женского волейбольного «Локомотива».

Два года назад тренер был дисквалифицирован за расистское высказывание.

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

ВФВ отстранила тренера на два года, однако затем сделала второй год дисквалификации условным. С июня 2023 года Воронков работал тренером уфимского «Урала».

Сегодня стало известно, что он вернулся в «Локомотив». 

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

 

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5 комментариев
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Возглавлять калининградский Локомотив мы не бросим...
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Тренер - победитель вернулся!
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Обезьяны напряглись
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