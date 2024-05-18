Лига наций (жен). Бразилия сыграет с США, Польша встретится с Нидерландами, Италия против Турции, другие матчи
18 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бразилия – США – 3.00
Сербия – Китай – 20.00
Южная Корея – Доминиканская Республика – 23.30
Анталья, Турция
Польша – Нидерланды – 14.00
Франция – Болгария – 17.00
Италия – Турция – 20.00
Турнирное положение: Япония – 3 победы – 0 поражений (8 очков), Польша – 2-0 (6), Бразилия – 2-0 (6), Китай – 2-1 (6), Канада – 2-1 (6), Италия – 2-1 (6), Турция – 1-1 (4), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), США – 1-2 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (3), Германия – 1-2 (3), Таиланд – 0-2 (0), Франция – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0), Болгария – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.