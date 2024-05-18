Лига наций (жен). Бразилия сыграет с США, Польша встретится с Нидерландами, Италия против Турции, другие матчи

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18 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразилия – США – 3.00

 

Сербия – Китай – 20.00

 

Южная Корея – Доминиканская Республика – 23.30

 

Анталья, Турция

Польша – Нидерланды – 14.00

 

Франция – Болгария – 17.00

 

Италия – Турция – 20.00

 

Турнирное положение: Япония – 3 победы – 0 поражений (8 очков), Польша – 2-0 (6), Бразилия – 2-0 (6), Китай – 2-1 (6), Канада – 2-1 (6), Италия – 2-1 (6), Турция – 1-1 (4), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), США – 1-2 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (3), Германия – 1-2 (3), Таиланд – 0-2 (0), Франция – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0), Болгария – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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