Лига наций (жен). Нидерланды сыграют с Турцией, Китай встретится с США и другие матчи
16 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Сербия – Доминиканская Республика – 3.00
Бразилия – Южная Корея – 20.00
США – Китай – 23.30
Анталья, Турция
Германия – Италия – 14.00
Болгария – Япония – 17.00
Нидерланды – Турция – 20.00
Турнирное положение: Германия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Нидерланды – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (2), Турция – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Таиланд – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Франция – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.