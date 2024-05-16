Лига наций (жен). Нидерланды сыграют с Турцией, Китай встретится с США и другие матчи

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16 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Сербия – Доминиканская Республика – 3.00

 

Бразилия – Южная Корея – 20.00

 

США – Китай – 23.30

 

Анталья, Турция

Германия – Италия – 14.00

 

Болгария – Япония – 17.00

 

Нидерланды – Турция – 20.00

 

Турнирное положение: Германия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Нидерланды – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3),  Япония – 1-0 (2), Турция – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Таиланд – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Франция – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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