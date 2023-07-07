Лига наций. Сербия одолела Кубу, Польша сыграет с Бразилией, Словения против Италии, другие матчи
7 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Пасай, Филиппины
Польша – Бразилия – 6.00
Словения – Италия – 10.00
Япония – Нидерланды – 14.00
Анахайм, США
Сербия – Куба – 3-2 (19:25, 25:23, 25:11, 22:15, 15:11)
Болгария – Иран – 6.30
Сербия – Франция – 23.30
Турнирное положение: Япония – 9 побед – 0 поражений (24 очка), США – 8-1 (24), Аргентина – 7-3 (22), Бразилия – 7-3 (22), Словения – 7-3 (22), Италия – 7-3 (20), Польша – 7-2 (16), Нидерланды – 5-5 (17), Сербия – 5-5 (13), Франция – 4-5 (12), Иран – 2-7 (8), Германия – 2-8 (7), Канада – 2-8 (6), Куба – 2-8 (6), Китай – 2-8 (6), Болгария – 1-8 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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