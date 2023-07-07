Лига наций. Сербия одолела Кубу, Польша сыграет с Бразилией, Словения против Италии, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Кубы сборная Словении сборная Нидерландов сборная Ирана Лига наций Волейбол

7 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Пасай, Филиппины

Польша – Бразилия – 6.00

 

Словения – Италия – 10.00

 

Япония – Нидерланды – 14.00

 

Анахайм, США

Сербия – Куба – 3-2 (19:25, 25:23, 25:11, 22:15, 15:11)

 

Болгария – Иран – 6.30

 

Сербия – Франция – 23.30

 

Турнирное положение: Япония – 9 побед – 0 поражений (24 очка), США – 8-1 (24), Аргентина – 7-3 (22), Бразилия – 7-3 (22), Словения – 7-3 (22), Италия – 7-3 (20), Польша – 7-2 (16), Нидерланды – 5-5 (17), Сербия – 5-5 (13), Франция – 4-5 (12), Иран – 2-7 (8), Германия – 2-8 (7), Канада – 2-8 (6), Куба – 2-8 (6), Китай – 2-8 (6), Болгария – 1-8 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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