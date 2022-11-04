Волейболистка Гончарова о Париже-2024: «Мы все в состоянии неопределенности. Поэтому нет смысла строить какие-то планы»

Российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась о возможном недопуске сборной к Олимпиаде-2024 в Париже.

– За чемпионатом мира следили?

– Игры не смотрела, но результаты отслеживала. Если честно, не ожидала, что сербки смогут выиграть в финале.

У них был не самый звездный состав, раньше был намного лучше, но они доказали, что заслуживают победы. Молодцы, я рада за них.

– При этом вы пропустили сентябрьский сбор национальной команды. Почему?

– Как я понимаю, на него собирали молодых волейболисток, чтобы посмотреть на них и оценить готовность. Это был не тренировочный сбор, а скорее просмотр игроков. Видимо, такой взгляд в будущее.

– Но вы, наверное, поддерживаете связь с Зораном Терзичем (главным тренером сборной России – Sports.ru)?

– Нет. И, честно говоря, не в курсе его планов в отношении меня. Если мне позвонят из сборной, пригласят, тогда буду обдумывать и принимать какое-то решение, а пока никаких разговоров не было.

– Раньше вы говорили, что готовы остаться в команде до парижской Олимпиады, но теперь нет уверенности в том, что сборная России на нее вообще попадёт.

– Да, мы все находимся в состоянии неопределенности. Поэтому, на мой взгляд, нет даже смысла о чем-то думать и строить какие-то планы.

Посмотрим, как будет складываться жизнь, допустят нашу сборную или нет. Я решила, что лучше ни на что не надеяться, а там, возможно, все в итоге будет хорошо, – сказала 33-летняя волейболистка.