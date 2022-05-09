Наталия Гончарова: «Приход Терзича – большой плюс для нас. Мы хорошо знаем сборную Сербии, которую он тренировал, а мы играем примерно в одинаковый волейбол»

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Чемпионка мира по волейболу Наталия Гончарова оценила новость о том, что серб Зоран Терзич станет главным тренером женской сборной России.

«Я положительно воспринимаю это назначение. Мы работали с Терзичем в московском «Динамо». Приход этого специалиста – большой плюс для нас.

Мы хорошо знаем сборную Сербии, которую он тренировал, а мы с сербками играем примерно в одинаковый волейбол. Зоран много работает над блоком, над силовой атакой. Главное, чтобы получалось то, чему он будет учить нас», – сказала Гончарова.

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