Волейболистка Лазарева: «Те, кто получает по 40-50 тысяч, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы ни у кого ничего не забираем»

Теги сборная России жен Анна Лазарева деньги Волейбол

Волейболистка Анна Лазарева высказалась о зарплатах в спорте.

– Лучший волейболист мира Леон получает в районе 1,5 миллиона евро за сезон. В женском хоть кто-то рубит близко к миллиону?

– Была новость, что Бошкович переподписала контракт с «Экзачибаши» и по новому будет получать 2,5 миллиона евро в год. Но понятию не имею, насколько это близко к правде.

А в остальном, вроде бы больше миллиона у Эгону, у Габи – доигровщицы из Бразилии. То есть несколько человек, ну, максимум 5, выходят за миллион.

– Это большой разрыв с остальными в команде?

– Для хорошей диагональной среднестатистическая зарплата – тысяч 300-400. Если выходишь на больше – отлично. У большинства – меньше. А до зарплаты в миллион доходят уникумы. Бошкович и Эгону – это суперталанты. Габи скорее наработала на тот успех, к которому пришла. И для всех как раз она пример, Габи показывает, что даже не обладая фантастическими данными можно выходить очень далеко.

– Объясни, почему это нормально, что игроки меняют клубы, переходя туда, где платят больше?

– В спорте невозможно находиться долго. Во сколько там у нас пенсия? До 60 лет ты точно не сможешь играть. Мы в спорте до 35, если повезет – чуть больше, если нет – до 30. Некоторые и в 25 заканчивают. Поэтому нам нужно за 10-15 лет заработать столько, сколько обычному человеку лет за 40.

Сейчас мы получаем много, но что будет потом – вообще непонятно. И здоровье нам никто не вернет. Мне 27, колени стерлись до такой степени, что специалисты говорят: выглядят как у бабушки 65 лет. А что будет к 35? Надо будет вкачивать жидкость или менять сустав?

– Но ты представляешь, какой уровень зарплат в среднем по России?

– Папа всю жизнь получал до 40 тысяч. И на эти деньги содержал всю семью. Я понимаю, что для старшего поколения 40 – это норм. И сейчас многие живут на такие деньги. Но возможности есть точно.

У меня младшая сестра ушла в IT. Ей 24. И ее первая зарплата – 80-100 тысяч. При том, что она самоучка. Она рассказывает, что те, у кого есть специальное образование, стартуют с 320-350 в месяц. То есть сейчас у молодежи есть возможность зарабатывать.

Но я понимаю, что те, кто получает по 40-50, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы же ни у кого ничего не забираем. И стать хорошим спортсменом – очень тяжело. Из тысяч девчонок до больших команд доходят единицы, – подытожила Лазарева.

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18 комментариев
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Она рассказывает, что те, у кого есть специальное образование, стартуют с 320-350 в месяц.

Бред какой-то, никто с таких денег не стартует
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Открою секрет- многие в регионах получают и меньше 40-50 тыс)
+12
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Уж точно не волейболисткам надо как-то объяснять свои зарплаты)
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Ответ Ебздрогыч
Она рассказывает, что те, у кого есть специальное образование, стартуют с 320-350 в месяц. Бред какой-то, никто с таких денег не стартует
Выпускники ФКН ВШЭ, мехмат, ВМК МГУ и МФТИ могут получать такую первую зп при наличии навыков программирования
+12
-5
+7
Ответ arisstopane
Хотя мы же ни у кого ничего не забираем. - те кто сидит на бюджетных деньгах, именно что забирают деньги налогоплатильщиков, а не берут из тумбочки...
Ну если "мы" это было про нее саму, то бюджетные деньги Франции, Китая, Турции, Южной Кореи, США она возможно и получала, что вряд ли, конечно, т.к. в России уже 5 лет не играет.
+5
0
+5
Хотя мы же ни у кого ничего не забираем.
- те кто сидит на бюджетных деньгах,
именно что забирают деньги налогоплатильщиков,
а не берут из тумбочки...
+5
-1
+4
классика, если вы бедный - разбогатейте, всего лишь надо выучить питон
300к/ наносеки тут?)
+5
-1
+4
Все правильно сказала, поддерживаю!
Что не отменяет бредовость российского проф спорта.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Она рассказывает, что те, у кого есть специальное образование, стартуют с 320-350 в месяц. Бред какой-то, никто с таких денег не стартует
Так и первая зп в 80-100 для самоучки как-то смущает.
+2
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+2
Ответ Gunther86
Выпускники ФКН ВШЭ, мехмат, ВМК МГУ и МФТИ могут получать такую первую зп при наличии навыков программирования
Я преподаю во ВШЭ (правда, на другом факультете), несколько лет работал в ИТ - на старте нет таких ЗП даже для неплохих кодеров.
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За 10-15 лет заработать, как другие за 40)) 2-3 сезона и всё готово
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Ответ Gunther86
Выпускники ФКН ВШЭ, мехмат, ВМК МГУ и МФТИ могут получать такую первую зп при наличии навыков программирования
Это какие-то единицы) у меня оч много знакомых из этих вузов)
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прямо
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Так речь про мировых топов, а вот когда футболисты в ФНЛ получают 300-400 тысяч рублей в месяц - перебор.
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"нам нужно за 10-15 лет заработать столько, сколько обычному человеку лет за 40"

Вы там многие зарабатываете в разы больше за 5-10 лет, чем обычные люди за всю жизнь.

И да, а как же пойти в айти - посоревновалась (колени что - сама выбрала такой спорт, че теперь жаловаться?) за адекватные зарплаты и потом к сестре - в программисты - сидеть за компом и "бабушкины колени" сойдут
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Помню ее за игры в сборной. Довольно часто тупила.
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