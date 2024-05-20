Волейболистка Лазарева: «Те, кто получает по 40-50 тысяч, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы ни у кого ничего не забираем»

Волейболистка Анна Лазарева высказалась о зарплатах в спорте.

– Лучший волейболист мира Леон получает в районе 1,5 миллиона евро за сезон. В женском хоть кто-то рубит близко к миллиону?

– Была новость, что Бошкович переподписала контракт с «Экзачибаши» и по новому будет получать 2,5 миллиона евро в год. Но понятию не имею, насколько это близко к правде.

А в остальном, вроде бы больше миллиона у Эгону, у Габи – доигровщицы из Бразилии. То есть несколько человек, ну, максимум 5, выходят за миллион.

– Это большой разрыв с остальными в команде?

– Для хорошей диагональной среднестатистическая зарплата – тысяч 300-400. Если выходишь на больше – отлично. У большинства – меньше. А до зарплаты в миллион доходят уникумы. Бошкович и Эгону – это суперталанты. Габи скорее наработала на тот успех, к которому пришла. И для всех как раз она пример, Габи показывает, что даже не обладая фантастическими данными можно выходить очень далеко.

– Объясни, почему это нормально, что игроки меняют клубы, переходя туда, где платят больше?

– В спорте невозможно находиться долго. Во сколько там у нас пенсия? До 60 лет ты точно не сможешь играть. Мы в спорте до 35, если повезет – чуть больше, если нет – до 30. Некоторые и в 25 заканчивают. Поэтому нам нужно за 10-15 лет заработать столько, сколько обычному человеку лет за 40.

Сейчас мы получаем много, но что будет потом – вообще непонятно. И здоровье нам никто не вернет. Мне 27, колени стерлись до такой степени, что специалисты говорят: выглядят как у бабушки 65 лет. А что будет к 35? Надо будет вкачивать жидкость или менять сустав?

– Но ты представляешь, какой уровень зарплат в среднем по России?

– Папа всю жизнь получал до 40 тысяч. И на эти деньги содержал всю семью. Я понимаю, что для старшего поколения 40 – это норм. И сейчас многие живут на такие деньги. Но возможности есть точно.

У меня младшая сестра ушла в IT. Ей 24. И ее первая зарплата – 80-100 тысяч. При том, что она самоучка. Она рассказывает, что те, у кого есть специальное образование, стартуют с 320-350 в месяц. То есть сейчас у молодежи есть возможность зарабатывать.

Но я понимаю, что те, кто получает по 40-50, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы же ни у кого ничего не забираем. И стать хорошим спортсменом – очень тяжело. Из тысяч девчонок до больших команд доходят единицы, – подытожила Лазарева.

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