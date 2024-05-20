Анна Лазарева: «Обычно профессиональные спортсмены откладывают 80% от зарплаты. А в США от слова «налоги» мне уже физически плохо»
Волейболистка «Атланты» Анна Лазарева рассказала о жизни в США.
– Где ты живешь?
– Клуб предоставлял квартиру, но, как оказалось, нужно было делить ее с другой девочкой из команды. Меня это не устраивало. Хочется личного пространства, хотя бы иногда побыть одной.
Мы договорились с командой, что я буду снимать самостоятельно, а они помогут какой-то суммой. В итоге за 3 месяца заплатила 9000 долларов. Снимала через Airbnb, потому что на короткий срок тут по-другому никак. И клуб из этой суммы взял на себя 3000. Остальное – сама.
Жилье – это маленькая квартира 1+1: кухня, диван и кровать. В 20 минутах от центра.
– Как добираешься на тренировки?
– После долгих переговоров клуб выделил машину. В первый месяц, когда я жила в квартире, приходилось просить девочек, чтобы они заезжали. В Америке же практически нет понятия «в пешей доступности». Ближайший магазин оттуда, где мы жили с сокомандницей, – в 3 км. Ну, в одну сторону дойдешь за 45 мин, а обратно с продуктами? В итоге выпросила-таки авто.
– Готовишь сама?
– Ко мне приехал молодой человек. Я готовила, но ему, видимо, не сильно понравилось, ха-ха. Так что теперь он отвечает за еду, а я за уборку.
– Правильно понимаю, что Америка тебе не зашла?
– Да. Наверное, с другой зарплатой было бы по-другому. И вполне допускаю, что через 3-4 года тут будет совсем иная история. Но на данный момент у меня здесь одни убытки.
– Стоп, ты в минусе?
– Ну, не в минусе. Но обычно профессиональные спортсмены откладывают процентов 80 от зарплаты на какие-либо инвестиции. А здесь, как минимум 80% я точно съела – на аренду, на питание. Да и в целом, Европа и Азия мне как-то ближе. Тут от слова tax (налог – Спортс) мне уже физически становится плохо, – отметила Лазарева.
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