Анна Лазарева о жизни в Китае: «Я уже не обращала внимания, что там повсюду рыгают, харкают, пердят»

Российская волейболистка Анна Лазарева рассказала об игре в Китае.

В прошлом сезоне Лазарева играла за китайский клуб «Бэйцзин Байк Мотор».

– Жизнь в Пекине – не для каждого. Впечатлило китайское бикини? Когда мужики задирают футболки до шеи и светят пузом.

– О да! Это отдельная история.

Кстати, еще больше меня поразило, что многие таксисты отращивают ноготь на мизинце. Да практически все! Стало интересно, что это такое – залезла в интернет. Оказывается, это означает, что ты типа голубых кровей – не делаешь никакой грязной работы и можешь позволить себе отрастить ноготь. Причем были такие ребята, которым хотелось сказать: «Ну вот ты-то точно не голубых кровей. Отрежь!»

Ну, свои причуды и особенности. Я уже не обращала внимания, что там повсюду рыгают, харкают, пердят. Вот девочка из Сербии всех этих звуков вообще не могла переносить. Говорила ей, что мы изменить все равно ничего не можем, мы в этой стране приезжие и нам остается только подстраиваться.

Но все равно старались не есть с другими девочками из команды за одним столом, отсаживались подальше. Потому что они издают просто огромное количество всяких звуков.

– Они не обижались?

– С учетом того, что почти никто там не говорит по-английски и мы почти все время были вдвоем, это было как-то естественно, – сказала .

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