Гончарова о том, что показала средний палец: «Моя реакция – следствие постоянных провокаций Каракурт. Хочу сказать ей, чтобы она занялась своим воспитанием»

Наталия Гончарова объяснила, почему показала средний палец команде соперниц.

Инцидент произошел после пятого матча полуфинала чемпионата России между московским «Динамо» и « », где «Локомотив» выиграл со счетом 3-1.

– Что скажете о вашем скандале с ?

– Уже наслышана про то, что пишут в СМИ об этом. В первую очередь хочу извиниться перед всеми за свое поведение: перед болельщиками, перед всеми зрителями, присутствовавшими на трибунах, перед телезрителями. Это было непозволительно с моей стороны.

Но при этом хочу сказать, что я человек очень сдержанный и воспитанный. Чтобы вывести меня на такие эмоции, нужно было очень постараться, это несвойственно для меня.

Моя реакция – это следствие постоянных провокаций со стороны Эбрар на площадке. Это длилось на протяжении всей серии «Динамо» – «Локомотив», не только в последнем матче.

Такое поведение Каракурт просто безобразно – это поведение невоспитанного человека. Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол.

Уважение к людям должно быть первостепенно не только в спорте, но и в целом в обществе, – сказала Гончарова.

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец