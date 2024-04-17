Гончарова о том, что показала средний палец: «Моя реакция – следствие постоянных провокаций Каракурт. Хочу сказать ей, чтобы она занялась своим воспитанием»

Теги Динамо Москва чемпионат России жен Наталия Гончарова Локомотив Калининградская область Эбрар Каракурт Волейбол

Наталия Гончарова объяснила, почему показала средний палец команде соперниц.

Инцидент произошел после пятого матча полуфинала чемпионата России между московским «Динамо» и «Локомотивом», где «Локомотив» выиграл со счетом 3-1. 

– Что скажете о вашем скандале с Эбрар Каракурт?

– Уже наслышана про то, что пишут в СМИ об этом. В первую очередь хочу извиниться перед всеми за свое поведение: перед болельщиками, перед всеми зрителями, присутствовавшими на трибунах, перед телезрителями. Это было непозволительно с моей стороны.

Но при этом хочу сказать, что я человек очень сдержанный и воспитанный. Чтобы вывести меня на такие эмоции, нужно было очень постараться, это несвойственно для меня.

Моя реакция – это следствие постоянных провокаций со стороны Эбрар на площадке. Это длилось на протяжении всей серии «Динамо» – «Локомотив», не только в последнем матче.

Такое поведение Каракурт просто безобразно – это поведение невоспитанного человека. Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол.

Уважение к людям должно быть первостепенно не только в спорте, но и в целом в обществе, – сказала Гончарова. 

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

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7 комментариев
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Уже как год Каракурт играет в Локомотиве , каждый матч проводит на пределе эмоций , громит турецкие ночные кабаки по выходным и никто до сегодняшнего дня ничего не чирикал - тут нежное Динамо проиграло важный матч и вдруг полезла гниль со всех сторон . А чего Гончарова промолчала про обвинения в пропаганде ЛГБТ - значит она поддерживает эти бредовые обвинения в надежде на то что Локомотиву присудят технарь и таким образом Динамо выйдет в финал - ведь именно на это же рассчитывает руководство Динамо опубликовав этот голимый бред у себя на официальном сайте .
+11
-2
+9
А поведение Гончаровой норм? В первую очередь надо за собой смотреть.
+3
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+2
Ответ serginn
Комментарий удален модератором
Причём здесь внешность и ориентация, когда речь идёт о поведении?
+3
-1
+2
А как Каракурт может провоцировать, если волейбол вообще мало контактный вид спорта?
+1
0
+1
Ответ serginn
Я где-то написал, что Гончарова молодец?
Я этого не утверждал. Вы дали характеристику Каракурт, но ей гораздо больше соответствует Гончарова, вот и всё.
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Хамство вместо извинений?
0
0
0
Ответ serginn
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Я где-то написал, что Гончарова молодец?
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Я этого не утверждал. Вы дали характеристику Каракурт, но ей гораздо больше соответствует Гончарова, вот и всё.
Комментарий удален модератором
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