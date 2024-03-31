Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Первые матчи. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» встретится с «Енисеем», другие встречи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Кузбасс Енисей Зенит Санкт-Петербург Волейбол

30-31 марта пройдут первые матчи 1/4 финала чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/4 финала

Первые матчи матчи

30 марта

ЛокомотивФакел – 1-3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25)

 

Счет в серии: 0:1.

Динамо МоскваЗенит Санкт-Петербург – 3-0 (32:30, 25:20, 25:20)

 

Счет в серии: 1:0. 

31 марта

Зенит-КазаньЕнисей – 17.00

 

Счет в серии: 0:0. 

БелогорьеКузбасс – 19.30

 

Счет в серии: 0:0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед. 

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4 комментария
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Когда у Москвы хорошо работают и Сёмышев, и Соколов, и Богдан, то с ними очень сложно играть.

Бузато сделал кучу замен, по большому счёту не сработала ни одна, даже с выходом Кривитченко на заднюю линию
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Атака из четвёртой зоны была слабой у Зенита
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Очень собранно сыграли парни из Москвы! Умнички! 💙👏
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Динамовцы красавцы!
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