Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Первые матчи. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» встретится с «Енисеем», другие встречи
30-31 марта пройдут первые матчи 1/4 финала чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1/4 финала
Первые матчи матчи
30 марта
Локомотив – Факел – 1-3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25)
Счет в серии: 0:1.
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (32:30, 25:20, 25:20)
Счет в серии: 1:0.
31 марта
Зенит-Казань – Енисей – 17.00
Счет в серии: 0:0.
Белогорье – Кузбасс – 19.30
Счет в серии: 0:0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.
Бузато сделал кучу замен, по большому счёту не сработала ни одна, даже с выходом Кривитченко на заднюю линию