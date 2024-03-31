Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Первые матчи. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» встретится с «Енисеем», другие встречи

30-31 марта пройдут первые матчи 1/4 финала чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/4 финала

Первые матчи матчи

30 марта

– – 1-3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25)

Счет в серии: 0:1.

– – 3-0 (32:30, 25:20, 25:20)

Счет в серии: 1:0.

31 марта

– – 17.00

Счет в серии: 0:0.

– – 19.30

Счет в серии: 0:0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.