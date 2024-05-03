Максим Михайлов: «Немного удивлен приходу Алекно в «Зенит», когда в последний раз общались, не было предпосылок, что человек ищет команду»

Максим Михайлов заявил, что удивлен приходу Алекно в петербургский «Зенит».

Михайлов является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в составе сборной России, которую тренировал Владимир Алекно.

— Как вы считаете, соскучился ли он по волейболу?

— Это знает только он, но точно все рады, что такой великий человек возвращается и будет снова конкурировать, бороться со своей новой командой за высокие места.

— Сможет ли его команда побороться за чемпионство?

— Думаю, «Зенит» что с ним, что без него один из главных фаворитов. С Владимиром Романовичем у команды появляется еще больше шансов.

— Три года без волейбола — это большой срок для тренера, чтобы растерять свои навыки?

— Владимир Романович, думаю, не был полностью без волейбола, потому что наверняка смотрел волейбол по телевизору, ходил на матчи. У него было много времени, чтобы придумать новые наработки, чтобы сейчас их воплотить в жизнь. Если человек всю жизнь был в волейболе, то три года — это не срок.

— Вы с ним общались в этот период?

— Общался пару раз, у него все было отлично, он наслаждался отдыхом. На тот момент не было мыслей возглавить какую‑то команду.

— Когда новость стала официальной, вы были удивлены?

— Немного удивлен, потому что, когда в последний раз общались, не было предпосылок, что человек ищет команду и хочет вернуться в спорт. Он жил счастливой жизнью, всем наслаждался. Видимо, поступило очень интересное предложение, раз он согласился, — сказал волейболист казанского «Зенита».