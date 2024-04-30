Алексей Вербов оценил победу казанского «Зенита» в финале чемпионата России.

— Снова сухая победа над «Динамо» в финале чемпионата России. Есть ли какие‑либо отличия в сравнении с прошлогодним финалом?

— Сложно привыкнуть к таким эмоциям. Проделана сумасшедшая работа за год. В прошлом году мы были готовы на все, чтобы забрать чемпионство, а в этом году его нужно было удержать.

«Динамо» находилось в роли «голодных львов», которые хотели вернуть свое. Я почувствовал разницу. Да, сейчас все глядя на счет скажут, что это было просто и легко, но нет. Это было тяжело, нам нужно было постоянно находить мотивацию и стимул.

Надеюсь, что эти ребята любят играть в волейбол и умеют побеждать, это великие игроки и великая команда! Горжусь находиться в « » в качестве тренера. Думаю, дальше — больше. Мы постараемся не сдавать обороты и будем идти только вперед.

Мы проделали очень тяжелую работу. Если честно, сейчас я какой‑то пустой внутри, эмоций даже не осталось. Понимали, что можем и уже должны [побеждать], это давило на команду и мы не играли свободно так, как хотелось бы.

Не смотрим на то, что у команды не было поражений в плей‑офф. Наша основная цель — выкладываться в каждом сете за каждый мяч. Мы уж точно не считаем того, сколько матчей выиграли или проиграли. Сопернику некуда было отступать.

«Динамо» — топовая и великая команда, это игроки сборной России. Мы понимали, что нас ждет. Очень рад, что мы справились в первую очередь сами с собой, а затем уже и соперником, — сказал главный тренер казанского «Зенита».