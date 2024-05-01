Кристенсон о победе казанского «Зенита» в чемпионате России: «Секрет в команде. В важные моменты все стараются играть на максимум»

Теги Динамо Москва чемпионат России Зенит-Казань Мика Кристенсон Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Мика Кристенсон высказался о победе команды на ЧР.

Казанцы обыграли московское «Динамо» в трех матчах финальной серии чемпионата России по волейболу.

– Мы разговаривали с вами ровно год назад на том же месте. Москва стала городом, в котором вы побеждаете!

– Сложно сказать. Играть с «Динамо» всегда непросто. К счастью, мы смогли одержать победу в последних матчах. Но мы знаем, насколько они опасны. «Динамо» продемонстрировало это в третьей партии. Думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы поднять концентрацию после проигранной партии.

– В чем главный секрет такого успешного выступления?

– Секрет в команде. В важные моменты все стараются играть на максимум. Мы показывали это на протяжении сезона. Все поддерживают друг друга, помогают. Это позволяет нам двигаться вперед. Особенная команда! – сказал Кристенсон.

Также он назвал лучшую вещь в России.

«Зенит-Казань». Этот клуб особенный для меня. От каждого, кто работает в офисе до тех, кто с нами на площадке. Все профессионалы, все заботятся не только о волейболе, но и о людях. Это самое главное», – добавил американец Кристенсон.

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