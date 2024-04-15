Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры в 35 лет.

Последним клубом россиянки стала итальянская «Валлефолья», за которую она выступала с 2021 года.

«Как сказать «прощай» тому, что я люблю всей душой? Тому, что придает смысл каждому дню жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор – это свобода, о которой я часто говорю. Сегодня хочу объявить, что официально завершаю карьеру профессионального спортсмена. <...>

Волейбол не просто наградил меня медалями и признанием – он закалил мой характер, наделил гордостью за то, что я представляю свою страну на самом высоком уровне, открыл для меня весь мир, научил вдохновлять идеями, справляться с болью и доказывать, что нет ничего невозможного», – написала Кошелева в соцсетях.

В сборной России волейболистка играла с 2007 по 2021 год, выиграв чемпионат мира (2010) и дважды чемпионат Европы (2013, 2015). На победных Евро она признавалась самым ценным игроком турнира.

Также Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким «Эджзаджибаши» и дважды побеждала на Кубке Европейской конфедерации волейбола в составе краснодарского «Динамо».