Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья»
Российская волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья» еще на один сезон.
34-летняя спортсменка выступает за команду с лета 2021 года.
«Легко согласилась на продление, так как я чувствую себя здесь как дома, а для легионера, для иностранца это особенно важно.
Уверена, что команду ждет великолепное будущее. У меня нет никаких сомнений, что и для команды прежде всего, и для меня следующий год будет особенным», – сказала волейболистка.
Кошелева – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в составе сборной России.
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