Российская волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья» еще на один сезон.

34-летняя спортсменка выступает за команду с лета 2021 года.

«Легко согласилась на продление, так как я чувствую себя здесь как дома, а для легионера, для иностранца это особенно важно.

Уверена, что команду ждет великолепное будущее. У меня нет никаких сомнений, что и для команды прежде всего, и для меня следующий год будет особенным», – сказала волейболистка.

Кошелева – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в составе сборной России.