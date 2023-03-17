Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья»

Теги сборная России жен Татьяна Кошелева Волейбол

Российская волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья» еще на один сезон.

34-летняя спортсменка выступает за команду с лета 2021 года.

«Легко согласилась на продление, так как я чувствую себя здесь как дома, а для легионера, для иностранца это особенно важно.

Уверена, что команду ждет великолепное будущее. У меня нет никаких сомнений, что и для команды прежде всего, и для меня следующий год будет особенным», – сказала волейболистка.

Кошелева – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в составе сборной России.

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