Кошелева о чемпионате Европы: «Уверена, что Россия была бы с медалью. Очень жаль, что в такое яркое время нашу молодежь ограничивают»

Теги чемпионат Европы жен сборная России жен Татьяна Кошелева Политика Волейбол

Волейболистка Татьяна Кошелева высказалась об отстранении сборной России.

Чемпионка мира по волейболу сейчас выступает за итальянский клуб «Валлефолья». 

– К вам как капитану были вопросы со стороны команды после начала спецоперации?

– Нет, абсолютно этой темы никак не касаемся. Я очень этому рада. Здесь ко мне относятся как к большому игроку, человеку, который играет в волейбол и который открыт, любит людей и место, где работает. И продолжает любить место, где он родился.

Я не вижу вообще никаких проблем. И политика никак не пересекается со спортом. В моем мире точно. К сожалению, в другой реальности – в вопросах национальной команды – на Россию наложено очень много ограничений, с чем я тоже в спорте не могу согласиться. Мне очень жаль, что так происходит.

– Но в целом девчонки берут титулы с турецкими и французскими грандами, топы приезжают в Россию. Мало что меняется.

– Больше скажу – жизнь продолжается. И здесь самое важное оставаться в уважении друг к другу. Потому что самый большой конфликт – межчеловеческий – находится в агрессии к своему ближнему. Если мы посмотрим на людей, на мир с открытым сердцем, то навряд ли кому-то захочется сделать кому-то больно.

Спорт – прекрасная возможность объединяться, чисто соревноваться и показывать своим примером, как можно по-здоровому коммуницировать. Давайте брать лучшее из каждой профессии, из каждых наших возможностей: что мы можем сделать для себя и друг для друга. <...>

– А если бы сейчас сборная выступала, готовы были бы вернуться?

– Считаю, что сборная России – суперперспективна: те молодые игроки, которые сейчас есть в обойме национальной команды, – уникальны. Если бы сейчас наших молодых «тигров» выпустили на площадку, был бы 100-процентный результат. Уверена, что Россия была бы с медалью [на чемпионате Европы].

Уже не могу дождаться этого момента. Очень жаль, что в такое очень яркое время нашу молодежь ограничивают. Очень-очень жду флаг России на мировой волейбольной арене!

А про меня трудно говорить: я уже взрослый человек и разговариваю по факту – иллюзий нет. Если бы... Если бы сейчас мне конкретно сделали предложение, то я бы о нем подумала, отталкиваясь от своих физических кондиций, спортивной формы и возможностей – была бы я полезна или нет? Здраво бы на себя посмотрела. Но пока это иллюзии, и зачем о них вообще разговаривать? – сказала Кошелева.

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