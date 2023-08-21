Кошелева о чемпионате Европы: «Уверена, что Россия была бы с медалью. Очень жаль, что в такое яркое время нашу молодежь ограничивают»

Волейболистка Татьяна Кошелева высказалась об отстранении сборной России.

Чемпионка мира по волейболу сейчас выступает за итальянский клуб «Валлефолья».

– К вам как капитану были вопросы со стороны команды после начала спецоперации?

– Нет, абсолютно этой темы никак не касаемся. Я очень этому рада. Здесь ко мне относятся как к большому игроку, человеку, который играет в волейбол и который открыт, любит людей и место, где работает. И продолжает любить место, где он родился.

Я не вижу вообще никаких проблем. И политика никак не пересекается со спортом. В моем мире точно. К сожалению, в другой реальности – в вопросах национальной команды – на Россию наложено очень много ограничений, с чем я тоже в спорте не могу согласиться. Мне очень жаль, что так происходит.

– Но в целом девчонки берут титулы с турецкими и французскими грандами, топы приезжают в Россию. Мало что меняется.

– Больше скажу – жизнь продолжается. И здесь самое важное оставаться в уважении друг к другу. Потому что самый большой конфликт – межчеловеческий – находится в агрессии к своему ближнему. Если мы посмотрим на людей, на мир с открытым сердцем, то навряд ли кому-то захочется сделать кому-то больно.

Спорт – прекрасная возможность объединяться, чисто соревноваться и показывать своим примером, как можно по-здоровому коммуницировать. Давайте брать лучшее из каждой профессии, из каждых наших возможностей: что мы можем сделать для себя и друг для друга. <...>

– А если бы сейчас сборная выступала, готовы были бы вернуться?

– Считаю, что сборная России – суперперспективна: те молодые игроки, которые сейчас есть в обойме национальной команды, – уникальны. Если бы сейчас наших молодых «тигров» выпустили на площадку, был бы 100-процентный результат. Уверена, что Россия была бы с медалью [на чемпионате Европы].

Уже не могу дождаться этого момента. Очень жаль, что в такое очень яркое время нашу молодежь ограничивают. Очень-очень жду флаг России на мировой волейбольной арене!

А про меня трудно говорить: я уже взрослый человек и разговариваю по факту – иллюзий нет. Если бы... Если бы сейчас мне конкретно сделали предложение, то я бы о нем подумала, отталкиваясь от своих физических кондиций, спортивной формы и возможностей – была бы я полезна или нет? Здраво бы на себя посмотрела. Но пока это иллюзии, и зачем о них вообще разговаривать? – сказала .