Эбрар Каракурт: «У меня было предвзятое отношение к россиянам, я считала их довольно холодными. Но приехав сюда в Россию, я поняла, что это неправда»

Теги чемпионат России жен Локомотив Калининградская область Р-Спорт Эбрар Каракурт Волейбол

Турецкая волейболистка Каракурт рассказала, почему приняла предложение «Локомотива».

Эбрар Каракурт перешла в калининградский клуб из итальянской «Новары». 

«Я приняла предложение «Локомотива», потому что в Калининграде теплее, чем в других российских городах.

Я играла в Калининграде против «Локо» в Лиге чемпионов, когда выступала за «Вакыфбанк». И уже тогда увидела, какая здесь потрясающая атмосфера на волейболе.

К тому же я чувствовала, что моя итальянская история близится к завершению. Поэтому я решила принять предложение «Локомотива», пойти другим путем и получить новый опыт.

Я человек, который любит вызовы, и должна сказать, что все идет лучше, чем я ожидала.

Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам и я считала их довольно холодными. Но приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны.

Могу сказать, что российская и турецкая культуры не так уж и отличаются. Есть русские блюда, которые мне нравятся, но я очень скучаю по турецкой кухне», – рассказала волейболистка. 

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