Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Динамо-ЛО», «Локомотив» против казанского «Зенита», другие матчи
С 20 по 22 января на мужском чемпионате России по волейболу пройдет 18-й тур.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
18-й тур
20 января
Нефтяник – Динамо-ЛО – 16.00
21 января
Енисей – АСК – 12.00
Югра-Самотлор – Белогорье – 16.00
Газпром-Югра – Факел – 17.00
Зенит Казань – Локомотив – 17.00
Шахтер – Динамо Москва – 17.00
22 января
Урал – Кузбасс – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Нова – 19.30
Турнирное положение: Локомотив – 16 побед – 1 поражение (46 очков), Зенит-Казань – 15-2 (43), Динамо Москва – 13-4 (41), Динамо-ЛО – 12-5 (33), Белогорье – 10-7 (33), Кузбасс – 10-7 (32), Зенит Санкт-Петербург – 10-7 (29), Шахтер – 9-8 (26), Енисей – 8-9 (24), Факел – 8-9 (21), Урал – 7-10 (20), Нова – 6-11 (17), Газпром-Югра – 4-13 (14), Нефтяник – 3-14 (13), АСК – 3-14 (9), Югра-Самотлор – 2-15 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.