Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Динамо-ЛО», «Локомотив» против казанского «Зенита», другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

С 20 по 22 января на мужском чемпионате России по волейболу пройдет 18-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

18-й тур

20 января

Нефтяник – Динамо-ЛО – 16.00

 

21 января

Енисей – АСК – 12.00

 

Югра-Самотлор – Белогорье – 16.00

 

Газпром-Югра – Факел – 17.00

 

Зенит Казань – Локомотив – 17.00

 

Шахтер – Динамо Москва – 17.00

 

 

22 января

Урал – Кузбасс – 17.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Нова – 19.30

 

Турнирное положениеЛокомотив – 16 побед – 1 поражение (46 очков), Зенит-Казань – 15-2 (43), Динамо Москва – 13-4 (41), Динамо-ЛО – 12-5 (33), Белогорье – 10-7 (33), Кузбасс – 10-7 (32), Зенит Санкт-Петербург – 10-7 (29), Шахтер – 9-8 (26), Енисей – 8-9 (24), Факел – 8-9 (21), Урал – 7-10 (20), Нова – 6-11 (17), Газпром-Югра – 4-13 (14), Нефтяник – 3-14 (13), АСК – 3-14 (9), Югра-Самотлор – 2-15 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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