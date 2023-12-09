Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Енисей» сыграет с «Протоном», «Заречье-Одинцово» встретится с московским «Динамо» и другие матчи

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9-10 декабря пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

9 декабря

Енисей – Протон – 12.00

 

Спарта – Уралочка – 16.00

 

Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 17.00

 

Ленинградка – Атом – 17.00

 

10 декабря

Динамо Краснодар – Динамо-Метар – 16.00

 

Минчанка – Локомотив – 17.00

 

Тулица – Динамо Казань – 17.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Ленинградка – 9-2 (26), Динамо Казань – 8-2 (21), Протон – 7-3 (22), Локомотив – 6-4 (20), Енисей – 5-6 (16), Динамо-Метар – 5-5 (15), Тулица – 5-5 (13), Динамо Краснодар – 4-6 (13), Заречье-Одинцово – 4-6 (13), Спарта – 4-6 (12), Минчанка – 2-8 (6), Уралочка – 2-8 (6), Атом – 0-10 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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