Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Енисей» сыграет с «Протоном», «Заречье-Одинцово» встретится с московским «Динамо» и другие матчи
9-10 декабря пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
9 декабря
Енисей – Протон – 12.00
Спарта – Уралочка – 16.00
Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 17.00
Ленинградка – Атом – 17.00
10 декабря
Динамо Краснодар – Динамо-Метар – 16.00
Минчанка – Локомотив – 17.00
Тулица – Динамо Казань – 17.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Ленинградка – 9-2 (26), Динамо Казань – 8-2 (21), Протон – 7-3 (22), Локомотив – 6-4 (20), Енисей – 5-6 (16), Динамо-Метар – 5-5 (15), Тулица – 5-5 (13), Динамо Краснодар – 4-6 (13), Заречье-Одинцово – 4-6 (13), Спарта – 4-6 (12), Минчанка – 2-8 (6), Уралочка – 2-8 (6), Атом – 0-10 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.