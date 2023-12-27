Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт: «В некоторых городах России довольно холодно, и поначалу меня это шокировало»

Теги чемпионат России жен Локомотив Калининградская область Эбрар Каракурт Волейбол

Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт сказала о том, что ее шокировало в России.

Каракурт выступает за «Локомотив» из Калининграда.

«Россия для меня – удивительное приключение. Мощная поддержка болельщиков «Локомотива», невероятная дружеская атмосфера, когда мы играем домашние матчи… Болельщики оказались очень приветливыми, благодаря им я почувствовала себя здесь как дома.

Хотя в некоторых городах довольно холодно, и поначалу меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», – сказала Каракурт.

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