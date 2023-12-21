Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Динамо-Метаром», «Атом» против московского «Динамо»

Теги Динамо Москва жен Заречье-Одинцово Динамо-Метар чемпионат России жен результаты Атом Волейбол

21 и 25 декабря пройдут два матча 14-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

14-й тур

21 декабря

Заречье-Одинцово – Динамо-Метар – 19.00

 

25 декабря

Атом – Динамо Москва – 19.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 12 побед – 0 поражений (35 очков), Ленинградка – 11-2 (31), Протон – 9-3 (28), Динамо Казань – 9-3 (24), Локомотив – 8-4 (26), Динамо-Метар – 7-5 (21), Тулица – 6-6 (16), Енисей – 5-8 (16), Динамо Краснодар – 4-8 (13), Заречье-Одинцово – 4-8 (13), Уралочка – 4-8 (12), Спарта – 4-8 (12), Минчанка – 2-10 (6), Атом – 0-12 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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