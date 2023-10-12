Зоран Терзич отклонил предложение от сборной Италии и намерен продолжить работу в России
Зоран Терзич отказался возглавить сборную Италии и продолжает работу в России.
Об этом сообщил портал Volley News.
Сербский специалист занимает должность главного тренера женской сборной России с 2022 года. Как отмечает Volley News, он получил предложение от итальянской стороны и попросил время на размышление. В итоге Терзич решил остаться в российской команде.
Сейчас серб также возглавляет женский клуб «Динамо» из Казани.
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