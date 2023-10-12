Зоран Терзич отклонил предложение от сборной Италии и намерен продолжить работу в России

Зоран Терзич отказался возглавить сборную Италии и продолжает работу в России.

Об этом сообщил портал Volley News.

Сербский специалист занимает должность главного тренера женской сборной России с 2022 года. Как отмечает Volley News, он получил предложение от итальянской стороны и попросил время на размышление. В итоге Терзич решил остаться в российской команде.

Сейчас серб также возглавляет женский клуб «Динамо» из Казани.