Зоран Терзич отклонил предложение от сборной Италии и намерен продолжить работу в России

Теги сборная России жен сборная Италии жен Динамо-Ак Барс Казань жен Зоран Терзич Волейбол

Зоран Терзич отказался возглавить сборную Италии и продолжает работу в России.

Об этом сообщил портал Volley News.

Сербский специалист занимает должность главного тренера женской сборной России с 2022 года. Как отмечает Volley News, он получил предложение от итальянской стороны и попросил время на размышление. В итоге Терзич решил остаться в российской команде.

Сейчас серб также возглавляет женский клуб «Динамо» из Казани.

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