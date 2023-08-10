Зоран Терзич: «На 100% уверен, что российская команда не выступит на Олимпиаде. Никто не даст русским права играть»

Теги сборная России жен Париж-2024 Зоран Терзич Волейбол

Тренер российских волейболисток считает, что команда не выступит на ОИ-2024.

– Сказывается ли отстранение от международных соревнований на игроках сборной России?

– Очень сильно сказывается, это видно! Игрокам, играющим за границей, чуть проще. Такие волейболистки держат себя в тонусе на матчах Лиги чемпионов, еврокубках и других турнирах.

В России же каждый год играешь на тех же турнирах, с одними и теми же соперниками. Это невозможно, чтобы при таких условиях уровень становился выше – он останется на том же месте. Это плохо, но ничего не поделаешь.

– Какие шансы сыграть волейболисткам на Олимпиаде в Париже?

– К сожалению, я на 100% уверен, что этого не случится. Дай бог, чтобы я ошибался, но никто русским не даст права играть, – сказал главный тренер женской сборной России Зоран Терзич.

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