Антропова об игре за сборную Италии: «У меня не было жесткой привязки к какой-то стране. Мое дело – расти как игрок»

Теги сборная России жен сборная Италии жен переходы Екатерина Антропова Волейбол

Волейболистка Екатерина Антропова объяснила, почему играет за сборную Италии.

В августе Антропова дебютировала за Италию на чемпионате Европы-2023 и заняла с командой четвертое место на турнире.

– Катя, у тебя были сомнения по поводу того, за какую сборную играть?

– Может быть, из-за того, что я родилась в Исландии, потом уехала в Питер, а после этого в Италию – у меня не было жесткой привязки к какой-то стране. Получится сюда – хорошо, вот сюда – тоже хорошо. Концентрировалась не на этом, а на тренировках. Мое дело – расти как игрок.

– Спрошу по-другому. С учетом всех обстоятельств был ли вообще шанс, чтобы ты играла за сборную России?

– Может быть. Но сейчас уже сложно об этом говорить. Да и смысла нет. Получилось как получилось.

– Сама себя внутренне кем ощущаешь: русской или итальянкой?

– А я не знаю. У меня микс. Я даже говорю иногда на смеси итальянского и русского. И характер так же. От России у меня постоянное стремление куда-то пробиться и чего-то добиться.

В Италии этого куда меньше – у них отличный климат, море, горы, поэтому в среднем они изначально на расслабоне. Они гораздо дольше живут дома с родителями, и у них вообще нет необходимости куда-то двигаться. Вот как у нас: так, надо переехать в Москву, там пробиваться… Тут такого нет.

А из итальянского менталитета я взяла открытость, постоянные улыбки, стала более общительной. Сейчас при первом знакомстве могу показать больше себя. Да и играю достаточно эмоционально.

– Что тебя сейчас связывает с Россией?

– Семья. Там папа, отчим, бабушки и дедушки, тети, дядя и племянник.

– Можешь представить, что когда-нибудь приедешь в российский чемпионат?

– Ближайшие лет 5, наверное, нет. А дальше нет смысла загадывать. Пока помимо итальянского интересен турецкий чемпионат и, например, японский, – рассказала 20-летняя Антропова.

Рост 2,02, до 15 лет жила в Питере, а теперь в сборной Италии. Интервью Кати Антроповой – будущей звезды волейбола

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9 комментариев

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Ghost Ghost
"От России у меня постоянное стремление куда-то пробиться и чего-то добиться". Это точно от России?
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Tilo Wolf
Сейчас набегут депутаты и скажут, как она не права
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Фут.Боль
Ответ Георгий Рыженков
Сейчас все наши спортивные чиновники должны в ногах валяться у мировых спортивных коллег, чтобы на соревнования допустили молодёжные команды. Рыдать, говорить, что молодые ни в чем не виноваты и за отцов не отвечают. И что же делают наши? Выпячивают подбородки, мерзко огрызаются. Конечно, не их карьеры летят коту под хвост..
"Главы НОК Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к турнирам".
У этих тоже в ногах должны валяться?)
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catcher69
Ответ Георгий Рыженков
Сейчас все наши спортивные чиновники должны в ногах валяться у мировых спортивных коллег, чтобы на соревнования допустили молодёжные команды. Рыдать, говорить, что молодые ни в чем не виноваты и за отцов не отвечают. И что же делают наши? Выпячивают подбородки, мерзко огрызаются. Конечно, не их карьеры летят коту под хвост..
да вы батенька просто какой-то мечтатель...
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Михаил Опякин
Когда всё ясно, слова не нужны
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catcher69
твоё дело расти...
а наше ???
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Alexander Poljakov
Ответ Георгий Рыженков
Сейчас все наши спортивные чиновники должны в ногах валяться у мировых спортивных коллег, чтобы на соревнования допустили молодёжные команды. Рыдать, говорить, что молодые ни в чем не виноваты и за отцов не отвечают. И что же делают наши? Выпячивают подбородки, мерзко огрызаются. Конечно, не их карьеры летят коту под хвост..
а когда чиновники о ком заботились, кроме самих себя, конечно..
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