Антропова об игре за сборную Италии: «У меня не было жесткой привязки к какой-то стране. Мое дело – расти как игрок»

Волейболистка Екатерина Антропова объяснила, почему играет за сборную Италии.

В августе Антропова дебютировала за Италию на чемпионате Европы-2023 и заняла с командой четвертое место на турнире.

– Катя, у тебя были сомнения по поводу того, за какую сборную играть?

– Может быть, из-за того, что я родилась в Исландии, потом уехала в Питер, а после этого в Италию – у меня не было жесткой привязки к какой-то стране. Получится сюда – хорошо, вот сюда – тоже хорошо. Концентрировалась не на этом, а на тренировках. Мое дело – расти как игрок.

– Спрошу по-другому. С учетом всех обстоятельств был ли вообще шанс, чтобы ты играла за сборную России?

– Может быть. Но сейчас уже сложно об этом говорить. Да и смысла нет. Получилось как получилось.

– Сама себя внутренне кем ощущаешь: русской или итальянкой?

– А я не знаю. У меня микс. Я даже говорю иногда на смеси итальянского и русского. И характер так же. От России у меня постоянное стремление куда-то пробиться и чего-то добиться.

В Италии этого куда меньше – у них отличный климат, море, горы, поэтому в среднем они изначально на расслабоне. Они гораздо дольше живут дома с родителями, и у них вообще нет необходимости куда-то двигаться. Вот как у нас: так, надо переехать в Москву, там пробиваться… Тут такого нет.

А из итальянского менталитета я взяла открытость, постоянные улыбки, стала более общительной. Сейчас при первом знакомстве могу показать больше себя. Да и играю достаточно эмоционально.

– Что тебя сейчас связывает с Россией?

– Семья. Там папа, отчим, бабушки и дедушки, тети, дядя и племянник.

– Можешь представить, что когда-нибудь приедешь в российский чемпионат?

– Ближайшие лет 5, наверное, нет. А дальше нет смысла загадывать. Пока помимо итальянского интересен турецкий чемпионат и, например, японский, – рассказала 20-летняя Антропова.

Рост 2,02, до 15 лет жила в Питере, а теперь в сборной Италии. Интервью Кати Антроповой – будущей звезды волейбола