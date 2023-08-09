Зоран Терзич: «Невозможно выявить сейчас какой‑то уровень сборной России – это новая команда, которая практически никогда вместе не играла»

Тренер российских волейболисток считает, что выявить уровень команды сейчас невозможно.

Сегодня женская сборная Россия обыграла Беларусь в товарищеской игре в Москве со счетом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21). 10 августа обе команды также проведут ретро-матч.

– Насколько тяжелым получился матч для сборной России?

– Тяжело! Первая игра всегда тяжела. После месяца сборов нормально, что не все функционирует как надо. Я доволен, но не было удовольствия выиграть матч.

– Как оцените игру команды?

– Невозможно выявить сейчас какой‑то уровень – это новая команда, которая практически никогда вместе не играла. Беларусь имеет не самый высокий уровень игры в мире, поэтому сложно что‑либо определить, но надеюсь, что завтра будет еще лучше.

– Как оцените сборную Беларуси?

– Они всегда играют в свою игру. Постоянно нужно прилагать усилия и немного мучиться, чтобы забрать у них очко. Команда очень хорошо играет в защиту и страховку.

Не сказать, что белоруски очень высокие и сильные, но они точно знают, что такое волейбол. Много раз им удавалось забивать со скидок и блок‑аутов. У нас пока такого нет, так как команда молодая, – сказал Терзич.