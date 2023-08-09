Зоран Терзич: «Невозможно выявить сейчас какой‑то уровень сборной России – это новая команда, которая практически никогда вместе не играла»

Теги сборная России жен товарищеские матчи сборная Беларуси жен Зоран Терзич Волейбол

Тренер российских волейболисток считает, что выявить уровень команды сейчас невозможно.

Сегодня женская сборная Россия обыграла Беларусь в товарищеской игре в Москве со счетом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21). 10 августа обе команды также проведут ретро-матч.

– Насколько тяжелым получился матч для сборной России?

– Тяжело! Первая игра всегда тяжела. После месяца сборов нормально, что не все функционирует как надо. Я доволен, но не было удовольствия выиграть матч.

– Как оцените игру команды?

– Невозможно выявить сейчас какой‑то уровень – это новая команда, которая практически никогда вместе не играла. Беларусь имеет не самый высокий уровень игры в мире, поэтому сложно что‑либо определить, но надеюсь, что завтра будет еще лучше.

– Как оцените сборную Беларуси?

– Они всегда играют в свою игру. Постоянно нужно прилагать усилия и немного мучиться, чтобы забрать у них очко. Команда очень хорошо играет в защиту и страховку.

Не сказать, что белоруски очень высокие и сильные, но они точно знают, что такое волейбол. Много раз им удавалось забивать со скидок и блок‑аутов. У нас пока такого нет, так как команда молодая, – сказал Терзич.

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