Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг

Российский волейболист Максим Ивлиев получил двухлетний бан за допинг.

Спортсмен признал вину в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию волейбола.

В пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Дисквалификация 28-летнего Ивлиева отсчитывается с 20 апреля 2023 года и продлится до 19 апреля 2025 года.

Прошлый сезон игрок провел в кемеровском « », ранее выступал за «Тюмень» и барнаульский «Университет».