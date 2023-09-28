Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг

Теги сборная России по волейболу допинг дисквалификации Кузбасс Максим Ивлиев Волейбол

Российский волейболист Максим Ивлиев получил двухлетний бан за допинг.

Спортсмен признал вину в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию волейбола.

В пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Дисквалификация 28-летнего Ивлиева отсчитывается с 20 апреля 2023 года и продлится до 19 апреля 2025 года.

Прошлый сезон игрок провел в кемеровском «Кузбассе», ранее выступал за «Тюмень» и барнаульский «Университет».

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