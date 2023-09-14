Гамова о нейтральном статусе: «Любой спортсмен, у которого есть шанс поехать на Олимпиаду, должен его использовать, несмотря ни на что»

Екатерина Гамова высказалась за участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Любой спортсмен, у которого есть шанс поехать на , должен его использовать, несмотря ни на что.

Безусловно, российские спортсмены даже под нейтральным флагом будут прославлять Россию. Все в мире будут понимать, что спортсмен под нейтральным статусом – спортсмен из России», – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу.