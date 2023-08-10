Волейболистка Антропова, перешедшая из России, вошла в состав сборной Италии на ЧЕ

Волейболистка Екатерина Антропова вошла в состав сборной Италии на чемпионат Европы.

В начале августа стало известно, что Антропова получила итальянское гражданство.

Ранее спортсменка входила в состав национальной сборной России, выступала за российскую команду на ЧЕ среди девушек до 16 лет.

Женский чемпионат Европы по волейболу пройдет 15 августа по 3 сентября в восьми городах Бельгии, Германии, Италии и Эстонии.